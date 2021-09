"Die Presse" zum Hören: Liessmann über so tun, als ob

Konrad Paul Liessmann hat anlässlich des Philosophicum Lechs eine Rede verfasst, deren Worte nicht einfach so dahin gesagt sind. Seine Sprache erklärt Hintergründe von Annahmen und fordert auf weiter zu denken.

Was ist Fiktion, was Illusion? Auch den so oft geforderten Begriff Freiheit nimmt er aus seinem Blickwinkel unter die Lupe und attestiert, dass diese nichts anderes als eine Idee sei: „Wir sind genau dann frei, wenn wir so tun, als ob wir frei wären“.

Es liest Julia Pollak.

Den Text von Konrad Paul Liessmann und alle anderen Texte aus dem "Spectrum" finden Sie hier.

Das Philosophicum Lech findet noch bis 26. September statt. Alle Programmdetails unter: www.philosophicum.com