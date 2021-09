Betrügerin bei Fernseher-Verkauf in Vorarlberg aufgeflogen

In mindestens 19 Fällen entstand ein beträchtlicher Schaden.

In Götzis (Bezirk Feldkirch) hat die Polizei eine mutmaßliche Betrügerin festgenommen, die mit unter falschen Namen bestellten Elektrogeräten dealte. Sie flog auf, als ein Interessent stutzig wurde und die Polizei informierte, weil die 45-Jährige einen 11.000 Euro teuren Luxusfernseher um 2500 Euro angeboten hatte.

Beim Eintreffen der Polizei versuchte sich die Frau in der Wohnung ihres Bekannten zu verstecken, gegen den eine Festnahmeanordnung bestand, wie sich herausstellte. Bei der Hausdurchsuchung wurden verschiedene Elektrogeräte im Wert von geschätzten 13.600 Euro gefunden. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau in zumindest 19 Fällen elektronische Geräte für mindestens 33.000 Euro auf fiktive Namen und verschiedenste Adressen im Raum Götzis bestellt und nicht bezahlt haben soll. Die Frau und ihr Bekannter wurden auf richterliche Anordnung in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.