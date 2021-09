Großbrand auf Bauernhof bei Landeck

Die Tiroler Feuerwehr musste dieses Wochenende bereits mehrmals ausrücken.

Seit den frühen Morgenstunden des Samstags sind über 200 Feuerwehrleute der Region im Einsatz gestanden, um einen Großbrand auf einem Bauernhof in Stanz (Bezirk Landeck) zu bekämpfen. Laut Polizeiangaben war der Brand des Wirtschaftsgebäudes gegen 4 Uhr entdeckt worden, der rasch auf das Wohnhaus übergriff. Nach ersten Informationen konnten sich alle Bewohner in Sicherheit bringen.

Ehe der Wirtschaftsteil ein Raub der Flammen wurde, gelang es, alle Tiere ins Freie zu bringen. Starker Funkenflug sowie aufkommender Wind erschwerten die Löscharbeiten, so der örtliche Feuerwehrkommandant gegenüber Radio Tirol, weshalb mehrere Feuerwehren aus der Umgebung nachalarmiert werden mussten.

Bereits in der Nacht auf Samstag und am Vortag wurde Tirols Feuerwehr durch mehrere Einsätze auf Trab gehalten. Gegen Mitternacht kam es in einem Reihenhauses in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Kellerbrand, der vermutlich von einem zum Laden angeschlossenen Elektroroller ausging. Darauf deutet ein lauter Knall hin, den die Bewohnerin wahrgenommen hatte.

Beim Versuch einen sich entwickelnden Brand am Dach seines Landhauses in St. Anton am Arlberg zu löschen, verletzte sich der 54-jährige Besitzer und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams überstellt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa eineinhalb Stunden unter Kontrolle bringen. Auch in Wiesing (Bezirk Schwaz) war die Hilfe der Feuerwehr notwendig, wo auf der B 181 der Oldtimer eines 30-jährigen Österreichers während der Fahrt Richtung Achensee in Brand geraten war.