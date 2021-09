Der Täter dürfte einen pyrotechnischen Satz gezündet haben.

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Annenheim in der Gemeinde Treffen (Bezirk Villach-Land) einen Radarkasten gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde die Tat knapp vor 23 Uhr verübt, Anrainer hörten einen lauten Knall. Der Täter dürfte einen pyrotechnischen Satz gezündet haben, der Radarkasten wurde durch die Explosion schwer beschädigt.

(APA)