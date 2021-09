Chinas Geiseldiplomatie hat gewirkt: Huawei-Finanzchefin frei

Meng Wanzhou, Tochter des Huawei-Gründers, nach ihrer Freilassung in Vancouver.

Mit der Freilassung von Meng Wanzhou und den zwei Kanadiern ist das Verhältnis zwischen China und dem Westen um einen Streitpunkt ärmer. Doch für die internationale Staatengemeinschaft ist ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden.

Nach außen hin zeigte sich Huawei-Gründer Ren Zhengfei stets zuversichtlich über das Schicksal seiner in Vancouver verhafteten Tochter. Als der chinesische Unternehmermogul im November 2019 in sein Domizil in Shenzhen lud – ein luxuriöses Anwesen voll viktorianischer Wandschränke und griechischen Säulen -, sagte er ohne Groll: „Ich hoffe, sie kann diese Periode überwinden“.