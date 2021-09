Die Spitalsbelegung ist wieder leicht angestiegen.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 2145 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Derzeit befinden sich 863 Corona-Patienten in krankenhäuslicher Behandlung (um drei mehr als am gestrigen Freitag), davon 226 auf Intensivstationen (plus sechs).

Bisher gab es in Österreich 734.302 positive Testergebnisse. Mit Stand heute, Samstag, sind österreichweit 10.961 Personen an oder mit Corona verstorben und 702.343 wieder genesen.