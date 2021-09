Familienfest besonderer Sorte

In der Karriere von Profigolfer Bernd Wiesberger spielen die Angehörigen bis heute eine wichtige Rolle. Wie sie bei der historischen Premiere im Ryder Cup mitleben.

Nicht nur auf den Rängen waren die Europäer zum Auftakt des 43. Ryder Cup klar im Hintertreffen. Bernd Wiesberger zeigte bei seiner Premiere in den Foursomes am Freitagnachmittag zwar überhaupt keine Nerven und startete mit einem Birdie, den mit 2:6 höchsten Rückstand nach dem ersten Tag seit 1979 vermochte aber auch er mit Partner Paul Casey nicht zu lindern. Gleich nach der Partie chauffierte Vizekapitän Martin Kaymer das Duo weiter zu den Kollegen, um diesen im Finale gemeinsam Beistand zu leisten. Den Anfeuerungen der US-Fans können die vereinzelten europäischen Anhänger einerseits nichts entgegenhalten, andererseits wird es ohne herausfordernde Gegenstimme in Whistling Straits zwischen den Schlägen sogar überraschend ruhig.



In solch einem speziellen Setting bekommt die persönliche Unterstützung der Profis noch mehr Gewicht: Familienmitglieder und Betreuer sind es, die auf der Runde Applaus spenden und aufmuntern. „Für den Teamspirit ist es wichtig, sich bemerkbar zu machen. Man hört es an der Stimme“, sagt Bruder Niki Wiesberger etwas heiser nach der Auftaktrunde. Er ist mit Vater Klaus die familiäre Abordnung, die Österreichs Nummer eins beim historischen Abenteuer begleitet.