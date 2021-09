Ryder Cup als Familienfest der besonderen Sorte

In der Karriere von Profigolfer Bernd Wiesberger spielen die Angehörigen bis heute eine wichtige Rolle. Wie sie bei der historischen Premiere im Golf-Duell mit den USA mitleben.

Nicht nur auf den Rängen waren die Europäer im 43. Ryder Cup klar im Hintertreffen. Bernd Wiesberger zeigte bei seiner Premiere in den Fourballs am Freitagnachmittag zwar überhaupt keine Nerven, musste sich mit Paul Casey (ENG) aber ebenso wie am Samstagvormittag mit Viktor Hovland (NOR) im Foursome geschlagen geben. Dabei war das Debütanten-Duo zwischenzeitlich schon mit drei Löchern voran gelegen. „Wir waren das bessere Team, aber hatten nicht das Momentum auf unserer Seite“, resümierte Wiesberger. Die dritte Session ging letztlich mit 3:1 an die USA, die damit 9:3 führten. Europa braucht inklusive abschließender Einzel am Sonntag (14 Uhr, live Sky) also ein Wunder, um den Titel zu verteidigen.