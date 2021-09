Geballtes Wissen speziell für den Mittelstand

Drucken

Hauptbild • Im Raiffeisen Forum Wien wird am 4. Oktober diskutiert und informiert. Zielgruppe sind KMU-Entscheider • (C) Günther Peroutka

Vom Konjunkturausblick über Finanzierung bis Digitalisierung: Der 4. Oktober ist den KMU gewidmet.

Das Gros der österreichischen Wirtschaft sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Gerade Corona hat viele der KMU vor große Herausforderungen gestellt, sei es in der Finanzierung, im Recht oder bei der Digitalisierung. Deshalb veranstaltet „Die Presse“ am 4. Oktober zum vierten Mal in Wien die Tagung Mittelstand im Mittelpunkt. Ausgerichtet auf Geschäftsführer, Vorstände, Eigentümer und Entscheider von KMU, werden zum Thema „Corona, und was jetzt?“ im Rahmen von Vorträgen, Diskussionen und Expertengesprächen Problemstellungen und Lösungsansätze diskutiert und anhand konkreter Beispiele aufbereitet. Coronabedingt findet die Veranstaltung heuer nur als digitaler Event statt.

Die Pandemie stellte Firmen vor unerwartete Risiken. Grenzbereiche meistern und Risiken managen, damit kennt sich Christian Redl, elffacher Weltrekordhalter im Apnoetauchen unter Eis, hervorragend aus. Ihm ist aber auch das wirtschaftliche Risiko vertraut, war er doch vor seiner Taucherkarriere Investmentbanker. Er wird die Keynote zum Thema „Leben im Grenzbereich“ halten und Einblicke geben, wie man sowohl als Unternehmer als auch als Sportler bei einem kalkulierbaren Risiko seine Grenzen verschieben kann.

Hält der Aufschwung?

Im Anschluss geht es weiter mit einem Ausblick auf Konjunktur und die Finanzmärkte 2022. Sylvia Hofbauer, Chefvolkswirtin der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, wird die Frage beantworten, wie lange der Aufschwung noch hält.



Die Digitalisierung hat in der Pandemie einen echten Schub bekommen. „Die Jobs der Zukunft sind digital“, sagt deshalb Michael Swoboda, Geschäftsführer von ETC in seinem Vortrag. Und auch Thomas Catulli von ARS ermuntert Unternehmen dazu, das Business digital fit zu machen. Er wird Einblicke in die Zukunft des eCommerce geben.

Finanzierungen sind für KMU schon ohne Krise oft ein Problemfeld. Corona hat die Situation weiter verschärft. Welche Möglichkeiten und Maßnahmen es dennoch gibt, diskutieren aus rechtlicher Sicht Marco Steiner, Partner bei E+H, und aus finanzieller Sicht Roland Hausenbichl, Geschäftsführer von Mittelstandskapital.



Am Nachmittag beantworten Christiane von Berg, Regional Economist Nordeuropa bei Coface und ihre Kollegin, Österreich-Chefin Dagmar Koch, im Interview Fragen, welche Chancen das Post-Corona-Zeitalter bietet.

Zum Abschluss des Tages wird Thomas Hackner, Geschäftsführer von Hackner Security Intelligence, live vorführen, wie leicht angreifbar Computer sind. Er verrät „Die Tricks der Hacker“.