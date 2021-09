In Berlin war es so richtig knapp: SPD fängt Grüne noch ab

Die Grünen schienen der SPD in der Hauptstadt den Oberbürgermeister-Posten aus der Hand reißen zu können. Doch die Hochrechnungen drehten schließlich doch noch zugunsten SPD und Franziska Giffey.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liefern sich Grüne und SPD ein enges Rennen. Während die Grünen in ersten Hochrechnungen der ARD am Sonntag gegen 20 Uhr knapp vor der SPD landeten, führten die Sozialdemokraten in der Hochrechnung des ZDF leicht. Ein ähnliches Bild hatten bereits die gut zwei Stunden zuvor veröffentlichten Prognosen abgegeben. Noch liege kein Ergebnis vor, betonte die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin, Bettina Jarasch, im rbb.

Eine Stunde später passierte es dann tatsächlich - und die SPD überholte die Grünen in den Hochrechnungen.

Bei der ARD lagen die Sozialdemokraten am Sonntagabend in einer Hochrechnung von 21.20 Uhr mit 22,7 Prozent vor den Grünen, die auf 21,4 Prozent kamen. Das ZDF sah die SPD bereits gegen 21.00 Uhr mit 22,4 Prozent ebenfalls vor den Grünen mit 21,7 Prozent.

Die CDU wurde drittstärkste Kraft - in der ARD-Hochrechnung lag die Partei bei 16,8 Prozent, beim ZDF bei 16,4 Prozent. Die Linken erreichten 13,3 bis 14 Prozent, die FDP sieben bis 7,7 Prozent und die AfD bei sieben bis siebeneinhalb Prozent. Zuvor hatten Hochrechnungen mal die SPD und mal die Grünen vorn gesehen.

Jaraschs Kontrahentin von der SPD, Franziska Giffey, sagte, man sei an einem Punkt, an dem es immer noch spannend sei, wo alles rauskommen könne. "Aber wenn's einfach wäre, könnte es ja auch jeder, nicht?"

Jedenfalls: Die deutlichsten Zugewinne verbuchten die Grünen. Bei der Abstimmung 2016 war die SPD mit 21,6 Prozent stärkste Kraft geworden. Sie ging mit Michael Müller als Regierendem Bürgermeister eine Koalition mit der Linken und den Grünen ein. Müller trat dieses Jahr nicht zur Wiederwahl an. Den Hochrechnungen zufolge könnten die bisherigen Regierungsparteien ihre Koalition fortsetzen. Aber auch andere Konstellationen wären möglich.

Pannen und stundenlanges Anstehen

Bis ein endgültiges Ergebnis feststeht, dürfte es aber noch einige Zeit dauern. Überschattet wurde die Abstimmung von Berichten über diverse Pannen. So sollen in manchen Wahllokalen Stimmzettel ausgegangen sein. Einige Augenzeugen sagten, sie seien wieder nach Hause geschickt worden, ohne dass sie ihre Stimmen hätten abgeben können. Teilweise bildeten sich lange Schlangen, zahlreiche Wähler mussten stundenlang anstehen. Die Landeswahlleiterin stellte klar, dass jeder, der sich bis 18.00 Uhr (MESZ) angestellt habe, auch nach dem offiziellen Schlusstermin noch wählen dürfe.

Neben dem Bundestag und dem Abgeordnetenhaus wurde in Berlin auch über die Zusammensetzung der Bezirksparlamente und den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co enteignen" abgestimmt.

(Reuters)