Man schämt sich, ein Mann zu sein

Gewalt an Frauen verharmlosen, relativieren und ihnen immer eine Mitschuld daran geben – „Promising Young Woman" führt einem diese unerträgliche Haltung vieler Männer mit grandiosen filmischen Mitteln knallhart vor Augen.

Es gibt da diese Szene in dem Film „Promising Young Woman", der derzeit im Kino läuft. Hauptfigur Cassie (Carey Mulligan) konfrontiert ihren Freund Ryan (Bo Burnham), einen smarten Kinderarzt, mit einem Handyvideo. Darauf ist zu sehen, wie ihre stark alkoholisierte beste Freundin von einem Kommilitonen (Chris Lowell) vergewaltigt wird, während eine Gruppe junger Männer zusieht und ihn anfeuert, darunter auch Ryan.

Nach einer Schrecksekunde versinkt er in Selbstmitleid, bettelt und winselt. Er sei nur zufällig dabei gewesen. Sie müsse ihm einfach vergeben. Ihre unmissverständliche Antwort: Nein!

Ryan ist nicht der Einzige, den Cassie heimsucht, um ihre Freundin zu rächen, die nach der Tat depressiv wurde und Suizid beging. Natürlich muss auch der Vergewaltiger selbst büßen. Er ist mittlerweile ebenfalls erfolgreicher Mediziner und im Begriff zu heiraten. Obwohl es damals eine Anzeige gab, kam er unbeschadet davon – er selbst sieht das natürlich nicht so. „Weißt du, was es für einen Mann bedeutet, solche Anschuldigungen über sich ergehen lassen zu müssen?", fragt er Cassie, als sie ihn in eine Falle lockt. Das Video zeige nur die halbe Wahrheit. Auch er sei betrunken gewesen. Und von Gewalt könne ohnehin keine Rede sein.

Rechtfertigungen, die kaum zu ertragen sind. Dieses Relativieren, der Frau eine Teilschuld zu geben und sich damit aus der Verantwortung zu stehlen. . . Argumente, die einem leider bekannt vorkommen – auch aus dem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis. Wer kennt sie nicht? Männer, die Gewalt an Frauen in all ihren Facetten verharmlosen und Übergriffe immer so darstellen, als würde dem Mann Unrecht getan werden.

„Promising Young Woman" führt einem die verabscheuungswürdige Geisteshaltung dieser Männer unerbittlich vor Augen. Nachdem Cassie endlich fertig ist und allen an der Vergewaltigung Beteiligten eine Lektion erteilt hat, weiß man nicht, ob man erleichtert oder erschüttert sein soll. Nur eines ist klar. Man schämt sich, ein Mann zu sein.

Aber haben sich denn gar keine Frauen am Tod von Cassies Freundin mitschuldig gemacht? Doch, um sie kümmert sich Cassie schon auch. Aber die Auseinandersetzung mit ihnen soll eine Frau übernehmen.

Trailer:

E-Mails an: koeksal.baltaci@diepresse.com