In der CSU-Landesgruppe scheint die Unzufriedenheit am Unions-Kanzlerkandidaten Laschet groß zu sein. Aber auch in der CDU äußerte sich Ministerpräsident Kretschmer kritisch, was eine Regierungsbeteiligung angeht.

Nach dem Unions-Absturz bei der Bundestagswahl ist im CSU-Vorstand deutliche Kritik an CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet laut geworden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte in der Vorstandssitzung am Montag nach Teilnehmerangaben, es habe bei der CDU Schwächen bei Kurs, Kampagne und beim Kandidaten gegeben. CSU-Chef Markus Söder schien indes den Regierungsanspruch Laschets zu relativieren, indem er in der Sitzung von einem "Angebot" sprach.

Die Union sei auf Platz zwei gelandet und daraus ergebe sich kein Anspruch auf die Regierungsführung, allerdings ein Angebot für Gespräche, so Söder nach Teilnehmerangaben. Ein solches Angebot mache man - aber es werde kein "Anbiedern um jeden Preis" bei Grünen und FDP geben, stellte er klar. Söder wandte sich auch gegen ein Schönreden der Unions-Niederlage. Das CSU-Ergebnis sei schlecht, doch sei man mit einem blauen Auge davongekommen und stelle künftig ein Viertel der Unions-Mandate im Bundestag.

Der bayerische Junge-Union-Chef Christian Doleschal sagte in der Sitzung, man müsse ehrlich analysieren, dass die Union diese Wahl nicht gewonnen habe. Der Kandidat sei hierbei als erstes zu nennen: Dieser habe bis zum Wahltag jedes Fettnäpfchen mitgenommen, das es gegeben habe. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sprach intern demnach von einem bitteren Ergebnis für die Union - und erinnerte daran, dass CSU-Chef Söder im Frühjahr das Angebot gemacht hatte, selbst Kanzlerkandidat zu werden. Mit ihm hätte die Union viel, viel besser abgeschnitten.

Auch in der CDU gibt es kritische Stimmen

Unterdessen brodelte es auch innerhalb der größeren Schwesterpartei CDU. Während Generalsekretär Paul Ziemiak, Vize-Parteichefin Julia Klöckner und auch der Laschet-Rivale Friedrich Merz sich zum Plan einer Jamaika-Koalition unter Unions-Führung bekannten, distanzierten sich ostdeutsche CDU-Spitzenpolitiker wie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer davon und sahen keinen Regierungsauftrag.

Die deutlichen Verluste seiner Partei bei der Bundestagswahl bezeichnete Ziemiak als "bitter": "Ich finde, bei diesen Verlusten darf man auch nichts schönreden." Der Wahlkampf sei nun aber vorbei. Nun müssten alle Seiten ausloten, in welchem Bündnis etwa Themen wie Klimaschutz und soziale Sicherheit miteinander vereinbar seien. Außerdem müsse garantiert sein, dass Deutschland ein starker Industriestandort bleibe.

Mit Spannung wurde auch die konstituierende Sitzung der Unions-Fraktion im Bundestag am Dienstag erwartet. Fraktionschef Ralph Brinkhaus machte klar, dass er neuerlich kandidieren will. Dass Parteichef Laschet das Amt nicht anstrebt, wird ihm von Kommentatoren als Schwäche ausgelegt. Dem Vernehmen nach soll sich Brinkhaus auch geweigert haben, das Amt nur kommissarisch zu besetzen. Vielmehr wolle er sich für ein Jahr wählen lassen.

Nach dem vorläufigen Ergebnis erlebte die Union bei der Wahl am Sonntag ein historisches Debakel, sie erreichte nur noch 24,1 Prozent (32,9). Die SPD landete mit 25,7 Prozent (2017: 20,5) auf Platz eins.

SPD hat bessere Karten

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung bei seiner Partei. "Man muss ganz klar sagen: Die SPD liegt auf Platz eins. Wir haben die Wahl gewonnen", so Klingbeil im ARD-"Morgenmagazin". Die Union sei der "große Verlierer" des Wahlabends. Aus dem Ergebnis von CDU und CSU leite sich kein Regierungsauftrag ab, sagte der SPD-Politiker. Die SPD werde in den kommenden Tagen dafür kämpfen, dass "Olaf Scholz Bundeskanzler wird".

Man werde an diesem Montag im Präsidium zusammenkommen, um über die nächsten Schritte zu beraten, sagte Klingbeil. "Wir wollen jetzt schnell Gespräche führen." Er sei außerdem gespannt auf den Verlauf der Gespräche zwischen FDP und Grünen, insbesondere auf das Verhalten der Grünen, sagte Klingbeil. "Ich kann mir kaum vorstellen, dass gerade die Grünen einen Armin Laschet stabilisieren wollen, jemanden, der so deutlich die Wahl verloren hat."

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte am Wahlabend den Auftrag zur Regierungsbildung für sich reklamiert. Nach dem vorläufigen Ergebnis stürzte die CDU/CSU nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel mit 24,1 Prozent auf ein Rekordtief.

