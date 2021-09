Meinl am Graben sperrt wieder auf

Meinl am Graben in der Wiener City wurde über den Sommer um 7 Mio. Euro umgestaltet.

Weniger Fläche, mehr Fleisch. Der Termin für die Wiedereröffnung des Luxus-Lebensmittelgeschäfts Meinl am Graben steht fest.

Der Edelgreißler Meinl am Graben in der Wiener Innenstadt wurde über den Sommer um sieben Millionen Euro umgestaltet - und ist, wie es scheint, bereit für seine neue Ära. Wie auf dem Bauzaun zu lesen ist, werden die Arbeiten bis 22. Oktober finalisiert. Aber auch dann müssen sich Besucher auf keine allzu radikalen Änderungen einstellen. Das Sortiment bleibt erhalten, Liebhaber veganer Gänseleber, exklusiver Käsesorten und was man sich sonst noch alles vorstellen kann, bleiben weiter versorgt. Lediglich die Warenpräsentation wurde abgeändert und die Flächen neu verteilt, respektive von 1700 auf 1200 Quadratmeter verkleinert.

Von der Gastronomie bleibt nur das Café samt Außenbereich erhalten. Den Trends vergangener Jahre folgend wurden Abteilungen vergrößert oder verkleinert. Größer werden Fisch und Fleisch. Kleiner werden Obst und Gemüse - ohne das Angebot einzuschränken, wurde im Vorfeld betont. Im Zuge des Umbaus kam es auch zu einem Umdenken der ökologischen Standards. Statt der hauseigenen Klimaanlage kommt ab sofort Fernkälte.

Der Meinl am Graben 19 begann 1950 als Greißlerei. 1999 wurde auf den jetzigen Stand umgebaut, das Geschäft erweitert (Graben 19-20/Naglergasse 1). Die Nummer 19 gehört René Benkos Signa Holding, Haus Nummer 20 Wüstenrot. Die Meinl am Graben GmbH befindet sich im Besitz der Ragusa Beteiligungs GmbH, die der Julius Meinl Aktiengesellschaft gehört, in der Julius Meinl V. den Aufsichtsratsvorsitz führt.

Bei so viel Geschichte, wundert es nicht, dass die Umbauarbeiten auch einen speziellen Fund ans Licht brachten. Im Sommer wurden Reste eines Stadttors aus der Römerzeit freigelegt. Die gefundenen Steine stammen vom ehemals südlichen Tor des Legionslagers Vindobona.

