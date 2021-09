Versace by Fendi, Fendi by Versace

Die Luxusmodehäuser Fendi und Versace haben zwei gemeinsame Kollektionen herausgebracht. Dafür haben Donatella Versace und Kim Jones ihre Rollen getauscht.

Der Abschluss der Mailänder Modewoche endete mit einem Knall, über den lange nicht laut gesprochen werden durfte. Die Designerinnen Donatella Versace (Capri Holdings) und Kim Jones von Fendi (LVMH) tauschten für eine Show namens „Fendace“ ihre Arbeitsstätten und kreierten für das jeweils andere Haus eine logo-lastige Kollektion bestehend aus 25 Looks, inspiriert von ihrer Freundschaft und der Relevanz beider Marken. Präsentiert wurden die Ergebnisse im historischen Versace-Palast in der Via Gesù im Mailänder Luxusviertel.

Fendace

Unterstützung holten sie sich von allem was Rang und Namen auf dem Laufsteg hat bzw. hatte. Für Jones liefen Kristen McMenamy, Lila Grace Moss, Karen Elson, Kate Moss und Amber Valletta. Danach kamen Gigi Hadid, Emily Ratajkowski und Naomi Campbell auf den Runway, um die Vision von Donatella Fendi vorzuführen. Bekannte Gäste gab es genug, zu ihnen zählten Demi Moore, Elizabeth Hurley, die mit ihrem Sohn Damian kam, Chiara Ferragni, Winnie Harlow und Versace-Gesicht Dua Lipa.

Fendace

Ähnliche Rollenspiele kennt man schon seit dem vergangenen Jahr. Durch alle Modeblätter ging zum Beispiel Guccis "Hacking" von Balenciaga, die sich anders als Versace und Fendi in keinem konkurrierenden Feld bewegten und beide zum Kering-Schiff gehören, und natürlich Miuccia Pradas und Raf Simons' Co-Designer-Partnerschaft.

(sh)