007 in Jamaika: James Bonds neue Drehorte

In 15 Jahren als 007 hat Daniel Craig an insgesamt 66 Drehorten in 15 Ländern seine Feinde eingefangen. Für „Keine Zeit zu sterben“ kam er an sieben Plätzen zum Einsatz. Welche das sind, sehen Sie hier.

Dass sich James Bond so viel Zeit zum Sterben lassen würde, konnte Anfang 2020 niemand ahnen, als der Start des 25. Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" verschoben wurde. Im März 2020 gaben MGM und Eon Productions dann angesichts der Coronapandemie eine Startverschiebung auf November bekannt - und es folgten weitere. Am 30. September ist es endlich soweit.

Dann soll der erste pandemieverschobene Megablockbuster der erste sein, der das Aufbruchsignal gibt. Damit geht auch eine Ära zu Ende, denn Hauptdarsteller Daniel Craig wird anschließend sein Amt als Agent niederlegen. In 15 Jahren als 007 hat Daniel Craig an insgesamt 66 Drehorten in 15 Ländern gearbeitet. Für „Keine Zeit zu sterben“ kam er an folgenden Plätzen zum Einsatz:

Jamaika

Inselaufnahmen in der einstigen Villa des Bond-Autors Ian Fleming auf der jamaikanischen Nordküste. Fleming nannte das 1946 erworbene Anwesen Goldeneye - angeblich nach einer geheimdienstlichen Operation. Imago

Italien

Die Altstadt von Matera in der süditalienischen Region Basilikata. Matera trägt den Beinamen zweites Betlehem, weil hier Filme wie Die Passion Christi und Das 1. Evangelium gedreht wurden. Imago

Sapri in der Region Kampanien ist ein entschleunigter Fleck am Golf von Policastro. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehört der Spazierweg Il Sentiero Apprezzami lAsino. Imago

Die Aquädukt-Brücke von Gravina in Puglia liegt auf einem Kalksteinmassiv im Herzen des Nationalparks der Alta Murgia. Imago

Norwegen

Die weitgeschwungene Storseisund-Brücke ist Teil der acht Brücken umfassenden Atlantikstraße im Lauvoyfjord. Imago





Hinter Prinzessin Mettte Marit and Kronprinz Haakon sieht man einen Ausschnitt von Nittedal. Die kleine norwegische Kommune hat weit mehr Bäume als Einwohner. Imago

Schottland

Cairngorms National Park, der größte und gleichzeitig zweitjüngste der fünfzehn Nationalparks des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Imago

(sh)