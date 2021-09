Rapid: Immer sind die anderen schuld

Nur die bessere Tordifferenz rettet Grünweiß noch vor der „Roten Laterne“, Dietmar Kühbauer ist angezählt. Verliert Rapid auch am Sonntag gegen WSG Tirol, ist man Tabellenletzter und der Burgenländer wohl seinen Job los.

Wien. In Hütteldorf brodelt es. Rapid, Österreichs populärster Fußballklub, steckt in der Krise und stürzt in der Bundesliga weiter ab. Grünweiß ist seit vier Spielen sieglos und hat nach neun Runden mit acht mickrigen Punkten das Tabellenende erreicht – nur das um drei Treffer bessere Torverhältnis gegenüber WSG Tirol bewahrt den 32-maligen Meister (zuletzt 2008) vor der „Roten Laterne“.