Das K-Wort: Kommunistisch oder was?

Mit K-Frage meint man in Deutschland derzeit die Kanzlerfrage. In Graz bedeutet der Buchstabe nach der Wahl eindeutig etwas anderes.

„Laschet rudert offenbar in K-Frage zurück“: So lautete Montagmittag die Online-Schlagzeile des ORF. Man rätselte: Ist die K-Frage die sozusagen verhärtete Form der G-Frage, die einst das Gretchen dem Faust gestellt hat? Das läge nahe bei einer Partei, die beharrlich ein C im Namen trägt. Doch das ist nicht die richtige Erklärung. Das K steht diesfalls auch nicht für Koalition, sondern für Kanzler.