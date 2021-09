Drei Schwestern stecken in der Endlosschleife

Kaum Text, keine Mimik, Musik wie Schreie – und dann das Gleiche noch einmal: Wie Susanne Kennedy Tschechows Klassiker über die russische Ödnis adaptiert, wirkt irritierend, lässt aber nicht kalt.

Lethargie und Langeweile der Bourgeoisie in der russischen Ödnis, jeder Tag wie der andere – warum soll das wortreich abgehandelt werden? Susanne Kennedy wählt in ihrer Interpretation von „Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow einen Weg, der mit dem Original wenig mehr als den Titel gemein hat.Wie schon 2019 an den Münchner Kammerspielen, spielt sie nun auch im Wiener Volkstheater mit dem Prinzip der Endlosschleife – ästhetisch teilweise irritierend, aber konsequent.