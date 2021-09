Auf dem Weg zum ersten 26-Prozent-Kanzler der deutschen Geschichte

Die politische Karte Deutschlands hat sich rot gefärbt. Das Kanzleramt liegt in Griffweite. Was kann Olaf Scholz noch auf seinem Weg an die Spitze aufhalten?

Der Mann, der gerade Europa verblüfft hat, blickt auf den Boden. Es wirkt, als würde er seine Gedanken erst sammeln müssen, bevor er eine Frage beantwortet. Montagmittag, Willy-Brandt-Haus, Berlin. Olaf Scholz gibt seine erste Pressekonferenz als Wahlsieger. Die Sitzreihen sind gut gefüllt, Dutzende Kameras auf ihn gerichtet. Es wird so viel auf Englisch gefragt, dass ein deutscher Reporter mit den Worten „zur Abwechslung einmal eine Frage auf Deutsch“ beginnt.

Der 63-jährige Hamburger Olaf Scholz ist nicht nur in Deutschland der Mann der Stunde. Journalisten aus der ganzen Welt wollen von ihm wissen, wie es nun weitergeht. Wie er an das Erbe von Angela Merkel anknüpfen will. Was der SPD-Sieg, der auch in großem Maße seiner ist, für Europa bedeuten könnte. Und mit wem er regieren kann. Nach den meisten Fragen blickt Olaf Scholz kurz auf den Boden.