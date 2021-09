Muss die Armee britische Tankstellen sichern?

In den britischen Tankstellen bildeten sich lange Schlangen.

Nach Panikkäufen zieht die Regierung die Hilfe der Armee in Erwägung, um den Engpass an Lkw-Fahrern zu überwinden.

Einst hatte der britische Premierminister Boris Johnson die EU aufgefordert, bei den Brexit-Verhandlungen „den Tiger in den Tank zu packen“, nun geht den Tankstellen in Großbritannien der Treibstoff aus. „Was wir erleben, sind schlicht und einfach Panikkäufe“, sagte gestern, Montag, Brian Madderson vom Branchenverband PRA. Einzelne Tankstellen hätten in den vergangenen Tagen ein Umsatzplus von „bis zu 500 Prozent“ erlebt. Infolge des Ansturms meldeten bis zu 90 Prozent der Tankstellen Engpässe oder hatten gar keinen Sprit mehr.