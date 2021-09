Tötungsdelikte in den USA im Vorjahr um 30 Prozent gestiegen

Mehr als 21.500 Menschen starben durch Gewaltverbrechen, die höchste Zahl seit 25 Jahren. Experten führen den Anstieg unter anderem auf die Folgen der Corona-Pandemie und die Zunahme von Waffenverkäufen zurück.

Die Zahl der Tötungsdelikte in den USA ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Wie aus der am Montag von der Bundespolizei FBI veröffentlichten Kriminalstatistik hervorgeht, wurden 2020 mehr als 21.500 Tötungsdelikte registriert, ein Anstieg um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der stärkste Zuwachs seit Erhebung der Zahlen in den 1960er-Jahren und die höchste Zahl seit 25 Jahren.

Experten führen den Anstieg unter anderem auf die Folgen der Corona-Pandemie und die Zunahme von Waffenverkäufen zurück. Laut FBI wurden 77 Prozent der Tötungsdelikte mit Schusswaffen verübt. Auf 100.000 Einwohner kamen in den USA im vergangenen Jahr 6,5 Tötungsdelikte. Zum Vergleich: Österreich verzeichnete 2019 mit 0,84 jährlich weniger als ein Tötungsdelikt pro 100.000 Einwohner. Die höchsten Raten in Europa wurden laut Eurostat in Lettland mit knapp fünf Fällen auf 100.000 Einwohner und Litauen mit drei Fällen verzeichnet - Zahlen für das Vorjahr liegen auf Eurostat noch nicht vor.

(APA/AFP)