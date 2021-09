Rebecca Horns Mechanik aus Zartheit und Härte

Drucken

Hauptbild • Oft geht es um Musik in Rebecca Horns kinetischen Objekten und Installationen, doch nie hört man sie. Dafür knackst und surrt die Mechanik. • (c) Presse Print

Die Grande Dame der deutschen Kunst Rebecca Horn hat ihre Automaten aus Pfauenfedern und Messerspitzen wieder nach Wien entsendet. Die erste große Retrospektive seit jener vor 30 Jahren ist auch tatsächlich groß.

Nehmen wir dieses Klavier als lichten Anker, als Ausgangspunkt, es ist ist uns schon vertraut. Der spektakulär kopfüber von der Decke hängende Konzertflügel bildete vor einem Jahr in der Beethoven-Ausstellung des KHM so etwas wie den Auftakt dieser ersten großen Retrospektive Rebecca Horns in Wien seit 30 Jahren. Womit dem BA Kunstforum, wo in den vergangenen Jahren so viele wundervolle Künstlerinnen-Personalen von Frida Kahlo bis Meret Oppenheim stattfanden, tatsächlich Besonderes gelang.