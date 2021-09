Nach Volksentscheid: Debatte über Enteignungen in Berlin

Eine Mehrheit der Berliner sprach sich für die „Vergesellschaftung“ großer Wohnungskonzerne aus. Nun ist die Politik am Zug.

Wien. Das Timing hätte besser sein können. Am Montag hatte das politische Deutschland nur Interesse für das Ergebnis der Bundestagswahl – und damit rangierte der Berliner Volksentscheid zum Thema Wohnen in den großen Medien lediglich unter „ferner liefen“. Dabei hat es das Votum in sich: 56,4 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sprachen sich am Sonntag für die Enteignung großer Wohnungskonzerne aus. Nur 39 Prozent lehnten das Vorhaben ab.