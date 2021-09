Arbeitslosigkeit zuletzt leicht gestiegen

336.182 Leute sind ohne Job, rund 1000 mehr als vor einer Woche. Zudem gibt es 63.389 Anmeldungen zur Kurzarbeit.

Derzeit sind in Österreich 267.966 Menschen arbeitslos gemeldet, um 2771 weniger als in der Vergleichswoche 2019. Allerdings hat die Anzahl der Schulungsteilnehmer gegenüber der Vorwoche um 1186 auf 68.216 Personen zugenommen - damit sind derzeit 336.182 Menschen ohne Job, gab das Arbeitsministerium am Dienstag bekannt. Vor einer Woche waren 335.058 auf Arbeitsuche oder in Schulungen. Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen derzeit bei 63.389.

"Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zur Vorwoche konstant geblieben, der Abstand zur Vergleichswoche im Jahr 2019, vor der Krise, hat sich jedoch weiter vergrößert", sagte Arbeitsminister Martin Kocher laut Mitteilung. "Die relativ hohe Zahl an Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmern ist vor allem auf den Erfolg der Joboffensive zurückzuführen."

Ursprüngliches Ziel der Joboffensive sei es gewesen, bis Ende 2022 100.000 Menschen mit den Ausbildungsprogrammen zu erreichen. Bereits jetzt hätten 60.000 Menschen im Rahmen der Joboffensive ihre Ausbildung vor drei Monaten erfolgreich abgeschlossen.

Deutsches Arbeitsmarktbarometer eingetrübt

Das Arbeitsmarktbarometer des IAB-Instituts hat sich im September leicht eingetrübt. "Die Aussichten auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Beschäftigung zeigen insgesamt trotz des Rückgangs positive Signale", erklärten die deutschen Forscher am Dienstag allerdings. Die Beschäftigungskomponente erreicht mit 107,0 Punkten das höchste Niveau seit Anfang 2018.

Die Komponente Arbeitslosigkeit des IAB-Arbeitsmarktbarometers sinkt im September zwar deutlich vom Höchststand um 2,6 Punkte auf 105,5 Zähler, liegt aber insgesamt immer noch auf einem sehr positiven Wert. "Durch die Lieferengpässe in der Industrie wurde der Aufschwung etwas gebremst", sagte IAB-Experte Enzo Weber. "Die Arbeitsagenturen erwarten, dass die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht, aber nicht mehr so schnell wie in den letzten Monaten."

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berechnet sein monatliches Barometer zum Jobmarkt auf Basis von Umfragen der deutschen Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen. "Neben der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung legen jetzt auch die Minijobs wieder zu", erklärte Weber zudem.

(APA/Reuters)