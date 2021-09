„Black Insomnia“: Wie stark ist starker Kaffee?

Ein Diskonter holt den vermeintlich stärksten Kaffee der Welt in sein österreichisches Sortiment.

Das weiße Kreuz auf schwarzem Hintergrund schickt schon ein optisches Signal voraus: das ist vielleicht kein Kaffee für die Jumbotasse. Bis zu drei Mal mehr Koffein als herkömmliche Tassen soll „Black Insomnia“ enthalten, mit 702 Milli­gramm Koffein pro Portion könne man damit rechnen. Bei „Black Insomnia“ handelt es sich um einen Blend, also eine Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen. Bewiesen wurde das bisher auf mehreren Wettbewerben. Der Hersteller möchte mit seiner starken Brühe vor allem jene ansprechen, „die extrem schnell extrem viel Energie, Kraft, Fokus und Ausdauer brauchen“, sagt Alexander Sacken, COO des Unternehmens.

Die Diskonterkette Hofer bringt die „Schwarze Schlaflosigkeit“ ab Oktober in 500 Filialen. Erhältlich sein soll dann der Kaffee als ganze oder gemahlene Bohnen, heimkompostierbare Kaffeekapseln oder als Pour-Over-Bags und als Cold-Brew. Die internationale Marke ist bereits seit 2016 auf dem Markt, zunächst in Südafrika gegründet, expandierte das Unternehmen ein Jahr später in die USA und mittlerweile auch auf den Märkten von Kanada, UK, Australien, UAE, Tschechien und Deutschland vertreten.

www.blackinsomnia.at

(sh)