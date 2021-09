Schwere Explosion in Göteborg, krimineller Hintergrund möglich

Brände in Wohnblock, Dutzende Verletzte, großräumige Evakuierung der Gegend im Problembezirk Annedal. Ursache der Detonation noch unbekannt - allerdings war es wohl keine Gasexplosion.

Bei einer schweren Explosion in einem Wohnblock in der südschwedischen Stadt Göteborg sind am Montagmorgen mindestens 25 Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Zahlreiche weitere Menschen wurden leicht verletzt, in dem Gebäude brachen Feuer aus, Berichten zufolge mussten mehrere Hundert Menschen den Block sowie die nähere Umgebung verlassen.

Details zur Unglücksursache gibt es noch nicht, allerdings hieß es seitens der Feuerwehr, dass in dem Gebäude keine Gasleitung verlegt sei und man nicht an eine „natürliche" Ursache glaube.

Ausufernde Bandenkriminalität in Schweden

Der betroffene Wohnblock steht im innerstädtischen Bezirk Annedal, einer Arbeitergegend mit gewissen „sozialen Problemen", wie sie sich seit rund einem Jahrzehnt in mehreren schwedischen Städten häufen und in der Regel mit Migration aus bestimmten Weltregionen in Zusammenhang stehen. Kritisch ist speziell die Lage bei der Bandenkriminalität; immer wieder gibt es Attentate sogar auf der Straße und Bombenexplosionen, bei denen auch schon Unbeteiligte verletzt und getötet worden sind.

