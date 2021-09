Boris Marte wird neuer Vorstandschef der Erste Stiftung

Mario Catasta legt Funktion als CEO zurück und wird stellvertretender Vorstandschef.

Der Aufsichtsrat der Erste Stiftung, Kernaktionärin der Erste Group, hat am Montag Boris Marte zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Stiftung bestellt. Marte, der die Position am 1. Oktober antritt, gehört dem Stiftungsvorstand seit 2016 an und war bisher stellvertretender CEO der Erste Stiftung. Mario Catasta lege aus privaten Gründen seine aktuelle Funktion als CEO zurück, teilte die Erste Stiftung am Dienstag mit. Er bleibt aber als stellvertretender CEO Teil des Vorstands.

Marte soll in der Erste Stiftung vor allem die inhaltliche Weiterentwicklung und verstärkte Positionierung des Kernaktionärs der Erste Group vorantreiben. Seine Agenden als Head des Erste Innovation Hub gibt Marte ab.

Der Vorstand der Erste Stiftung besteht somit ab 1. Oktober weiter aus Boris Marte (CEO) und Mario Catasta (stellvertretender CEO) sowie aus den nicht-operativen Mitgliedern Eva Höltl (seit 2020) und Franz Portisch (seit 2016).

(APA)