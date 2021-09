Bosniens Serben verkünden Pläne für eine eigene Armee

In dem fragilen Balkanland droht der serbische Landesteil an, die gemeinsamen Streitkräfte zu verlassen. Das kroatische Mitglied der aktuellen Präsidentschaft spricht von "kriminellem Akt".

Inmitten der angespannten politischen Lage in der Region haben die bosnischen Serben Pläne zur Bildung eigener Streitkräfte bekanntgegeben. Per Votum im Parlament der halbautonomen serbischen Teilrepublik Republika Srpska würden die Serben ihre Zustimmung zum Verbleib in der gemeinsamen Armee Bosnien und Herzegowinas zurückziehen, kündigte das serbische Mitglied der bosnischen Dreier-Präsidentschaft, Milorad Dodik, in der Nacht auf Dienstag an.

Zugleich werde die Bildung einer eigenständigen Armee schon "binnen weniger Monate" vorgeschlagen. Bereits in den kommenden Tagen solle darüber abgestimmt werden. Das kroatische Präsidentschaftsmitglied Željko Komšić sprach von einem "kriminellen Akt der Rebellion".

Seit Ende des Bosnienkrieges (1992 bis 1995) ist Bosnien und Herzegowina in zwei halbautonome Teilrepubliken aufgeteilt, eine serbische und eine kroatisch-bosnische, Letztere bildet eine Föderation. Jeder Landesteil hat seine eigene Regierung und sein Parlament. Zugleich gibt es eine gemeinsame serbisch-kroatisch-bosnische Zentralregierung.

Lage der Republika Srpska (rot) im Gesamtstaat Bosnien und Herzegowina Julian Nitzsche/GNU-Lizenz/CC BY-SA 4.0

2006 wurden auch gemeinsame Streitkräfte gebildet, die auf Basis eines Berufsheers rund 10.000 Soldaten und zivile Mitglieder umfassen. Im harten Kern bestehen sie aus drei Brigaden mechanisierter Infanterie, einem Panzerbataillon, Unterstützungskräften und einer kleinen Fliegertruppe. Die drei Brigaden werden mannschaftlich großteils durch Kräfte je eines Regiments der Kroaten, Serben und der Bosniaken (Muslime) befüllt, und zwar so, dass jede Brigade multiethnisch ist.

Die schweren Waffen der Armee sind großteils veraltet; von den mehr als 200 Kampfpanzern etwa sind rund ein Drittel bis die Hälfte uralte sowjetische T-54/55, etwa 40 sind AMX-30 aus Frankreich, von denen die Vereinigten Arabischen Emirate dem Land Ende der 1990er gesamt 50 Stück spendiert hatten.

Feldraketenwerfer rumänischen Modells der Armee von Bosnien und Herzegowina. Bogdan Rădulescu/CC BY-SA 3.0

Die internationale Gemeinschaft betrachtet diese Streitkräfte, die zuletzt auch mit einer Einheit in Afghanistan vertreten waren, indes als bedeutend für die territoriale Integrität Bosniens und den Zusammenhalt zwischen den Ethnien. Dieser ist allerdings zumindest hinsichtlich der Serben in Bezug auf den Rest des Staates kaum gegeben.

Staats-Boykott der Serben

Seit Juli boykottieren sie die Arbeit der zentralen Institutionen des Landes. Sie protestieren damit gegen ein Verbot der Leugnung von Völkermord, das der damalige UN-Gesandte für Bosnien und Herzegowina, der Österreicher Valentin Inzko, kurz vor dem Ende seines Mandats verhängt hatte.

Das Verbot zielte offensichtlich auf den serbischen Umgang mit dem Massaker von Srebrenica 1995 ab. Die serbischen Vertreter in Bosnien sowie Politiker im Staate Serbien streiten in der Regel ab, dass es sich bei dem Massaker an mehr als 8000 Bosniaken um einen Völkermord handelte.

Aufgrund seiner weitreichenden Befugnisse kommt dem Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Reformen und der Überwindung von politischen Gegensätzen in Bosnien und Herzegowina zu. Im August hatte der Deutsche Christian Schmidt dieses Amt von Inzko übernommen.

(APA/wg)