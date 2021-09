Fraktionsvorsitz: Die letzte Hintertür für Armin Laschet

Wird die Union nicht Teil einer Regierung, wäre der Platz Laschets an der Spitze der Fraktion im Parlament. Doch dort dürfte für weitere sechs Monate Ralph Brinkhaus sitzen. Kann Laschet bis dahin durchhalten?

Die neue Unions-Bundestagsfraktion will am Dienstagnachmittag über Konsequenzen aus der Wahlschlappe bei der Bundestagswahl beraten und über ihren Vorsitz entscheiden. Kurz vor Beginn der konstituierenden Sitzung zeichnete sich ein Kompromiss ab.

Demnach soll der neue Fraktionsvorsitzende nur für sechs Monate und nicht wie sonst üblich für ein Jahr gewählt werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Es gebe mit Amtsinhaber Ralph Brinkhaus nur einen Bewerber, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Brinkhaus betonte, dass er sehr an einem "harmonischen Start" interessiert sei. Er sagte zudem, dass Laschet und Söder die Sondierungsgespräche für die Union führen werden. Auch er, Brinkhaus, und Dobrindt werden beteiligt sein.

CDU-Chef Armin Laschet hatte bereits am Montag angekündigt, dass Brinkhaus die Unterstützung von ihm und CSU-Chef Markus Söder habe. Im Vorfeld hatte es aber Debatten gegeben, ob eine Wahl stattfindet oder Brinkhaus zunächst nur kommissarisch die Fraktion leitet. Letzteres wäre im Sinne Laschets, der im Fall, dass die Union in Opposition geht, die Fraktion als Parteichef selbst führen möchte. Die Frage ist, ob Laschet sich in den nächsten Monaten an der Spitze der Partei halten kann, wenn er nicht in den nächsten Monaten auch den Fraktionssitz übernimmt. Sechs Monate könnten eine zu lange Zeitspanne sein für Laschet.

Richtungssstreit abgewendet?

Würde es tatsächlich zur Wahl eines Fraktionsvorsitzenden für ein Jahr kommen, könnte es sein, dass auch andere Kandidaten antreten. Dann könnte auch ein Richtungsstreit offen ausbrechen. Die brandenburgische Abgeordnete Jana Schimke sagte im Deutschlandfunk, sie erwarte eine "sehr lebendige Diskussion". Vor Sitzungsbeginn schien es dann aber einen Kompromiss zu geben.

Umstritten ist bei der Union auch, wie schnell es nach der Wahlschlappe zu einer personellen Erneuerung kommen soll. Präsidium und Bundesvorstand hatten CDU-Chef Laschet zwar am Montag das Mandat für eine Sondierung mit Grünen und FDP erteilt. Zugleich gab es aber Rücktrittsforderungen und deutliche Kritik an Laschet aus der Partei. CDU-Vize Julia Klöckner mahnte zur Geschlossenheit. "Wir sind eine staatstragende Partei, dazu gehört nicht Kopflosigkeit, sondern Berechenbarkeit. Rücktrittsforderungen sind das Einfachste und Schlichteste", sagte sie der "Rheinischen Post". Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß sagte, dass die Sondierung nun Vorrang habe. Zugleich forderte er eine deutliche Verjüngung der Führungsspitze.

„Zügige personelle Neuaufstellung"

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) wiesen Laschet die Mitverantwortung für die Wahlniederlage zu. Altmaier, der sich für Söder als Unions-Kanzlerkandidaten ausgesprochen hatte, forderte eine "zügige personelle und inhaltliche Neuaufstellung". Füracker betonte: "Die CSU ist für diese Niederlage nicht verantwortlich. Das zeigt schon der Blick nach Nordrhein-Westfalen: Dort ist die CDU auf 26 Prozent abgerutscht und liegt jetzt drei Prozent hinter der SPD. Und das, obwohl der Kanzlerkandidat aus dem eigenen Land kommt", sagte er der "Rheinischen Post".

Der bayrische CSU-Chef Markus Söder sieht den Auftrag zu Gesprächen über eine neue deutsche Regierung zunächst bei SPD, Grünen und FDP, sagte er am Dienstag nach der ersten Sitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann sei die CDU/CSU zu jeden Gesprächen bereit. "Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz", sagte Söder mit Blick auf den SPD-Kanzlerkandidaten.

Für die Union sei es "eine schwere Niederlage" gewesen, sie habe auf breiter Front einen Einbruch erlitten. Daher wolle er auch Scholz dazu gratulieren, dass die SPD die meisten Stimmen bekommen habe. Für die CDU/CSU lasse sich aus dem Wahlergebnis kein Regierungsauftrag ableiten, es bleibe aber Verantwortung. Man sei daher zu Gesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen bereit. "Aber wir werden uns nicht anbiedern", wiederholte Söder jene Wortwahl, die er schon am Dienstag in Interviews wählte.

Aus Reihen der Grünen und FDP gab es Mahnungen, dass Sondierungsgespräche mit der Union nur sinnvoll seien, wenn diese geschlossen sei. "Dass die Union jetzt gerade nicht besonders handlungsfähig ist, das haben die letzten Tage schon gezeigt", sagte etwa die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, den Sendern RTL/ntv. Auch der neue Grünen-Abgeordnete Felix Banaszak und der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, sagten im Deutschlandfunk, CDU und CSU müssten erst klären, ob sie in die Opposition gehen oder sondieren wollten.

SPD bereit, Gründe und FDP sondieren noch diese Woche

Nach Aussage von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich könnten noch in dieser Woche erste Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP geführt werden. Die SPD sei bereit, "nicht nur schnelle, sondern auch verlässliche Gespräche zu führen". Zugleich bekräftigte Mützenich den Führungsanspruch der Sozialdemokraten. "Armin Laschet muss endlich einsehen, dass er nicht das Vertrauen der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bekommen hat", sagte der Fraktionschef in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Der Unionskandidat sei der Wahlverlierer. Laschet gebe dem Land keine Gewissheit und keinen klaren Kurs. Es gehe jetzt nicht um "Durchwurschteln".

Nach "Spiegel"-Informationen haben sich Grüne und FDP auf ein erstes Treffen am Mittwoch verständigt. FDP-Chef Christian Lindner hatte noch am Wahlabend vorgeschlagen, dass sich beide Parteien im Vorfeld zusammensetzen, um Schnittmengen auszuloten.

Nach einer Civey-Umfrage ist tatsächlich eine große Mehrheit der Deutschen dagegen, dass Laschet versuchen will, eine Regierung zu bilden. 71 Prozent der Bürger halten das für eindeutig oder zumindest eher falsch, wie die repräsentative Befragung für die "Augsburger Allgemeine" (Dienstag) ergab. Nur 22 Prozent der 5.031 online Befragten befürworteten einen solchen Schritt.

Nachfolger Laschets in NRW: „Kein Personalvorschlag"

Der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Josef Hovenjürgen, dementierte unterdessen einen Medienbericht, wonach sich NRW-Ministerpräsident Laschet für Landesverkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger im Amt des Regierungschefs ausgesprochen habe. "Entgegen anders lautender Berichte ist gestern Abend im CDU-Landesvorstand kein Personalvorschlag gefasst worden", erklärte Hovenjürgen. Wüst selbst verwies auf Twitter auf die am Montagabend beschlossenen Gespräche unter Führung von Partei- und Landeschef Laschet. Der Verkehrsminister gilt aber als Favorit für den Posten des Regierungschefs.

(Reuters)