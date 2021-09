Laschet kämpft gegen die Revolte im eigenen Haus

Dem CDU-Parteichef entgleitet die Macht. Die Fraktionssitzung stellte ihn auf die Probe. Deren Vorsitz hat aber bis April nun weiterhin Ralph Brinkhaus inne. Kann Laschet bis dahin durchhalten?

Am Berliner Platz der Republik 1 füllten sich die Flure. In dunklen Anzügen und schicken Kleidern lief die politische Elite Deutschlands an Kameras und Mikrofonen vorbei. Am Dienstag sammelten sich die neu gewählten Abgeordneten des deutschen Parlaments, um mit ihren Parteikollegen zu bestimmen, wer ihre jeweilige Fraktion anführen sollte. So, wie es Tradition ist.