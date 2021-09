Die Helden der Pandemie: Erst beklatscht, dann vergessen

Ein Plädoyer für die Systemerhalter liefert Luna Al-Mousli in ihrem aktuellen Buch.

Wie geht es den Menschen in „systemrelevanten“ Berufen wirklich, die in der Pandemie bejubelt wurden? Luna Al-Mousli hat einige von ihnen porträtiert.

Die Kindergartenpädagogin, die Krankenschwester, der Mitarbeiter im Supermarkt – sie alle und einige mehr durften sich in den härtesten Wochen der Coronapandemie das Attribut „systemrelevant“ anheften. Pünktlich um 18 Uhr wurden sie während des ersten Lockdown aus offenen Fenstern und von Balkonen aus beklatscht, von der Politik wurden sie als jene Menschen gelobt, die in dieser schwierigen Zeit das Land am Laufen hielten. Sie waren Helden, zumindest für ein paar Tage.