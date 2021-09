Bob Dylan geht wieder auf Tournee

Nach fast zweijähriger Coronapause setzt Bob Dylan seine „Never Ending Tour“ fort.

Nie hatte Bob Dylan seine im Juni 1988 begonnene „Never Ending Tour“ für länger als ein paar Wochen unterbrochen – bis Covid-19 sie stoppte: Seit 6. 12. 2019 hat Dylan keine Livekonzerte gespielt, nur im Juli 2021 ein seltsam zeitloses Konzertvideo namens „Shadow Kingdom“ veröffentlicht. Schon im Juni 2020 ist das vielgelobte Album „Rough and Rowdy Ways“ erschienen.

Nun soll die Tour weitergehen, auf der offiziellen Homepage steht das Logo „World Wide Tour 2021–2024“. Zunächst zieht es den 80-jährigen Dylan durch die USA: Am 2. 11. beginnt er in Milwaukee, über Chicago, Cleveland, New York etc. reist er mit seiner Band bis nach Washington, wo er am 2. 12. auftritt. Karten sind ab 1. 10. erhältlich.