Wer sind die „echten" Österreicherinnen und Österreicher?

Was macht Österreicher aus, welche Werte definieren diese Gesellschaft, was bedroht ihre Identität, was macht Heimat aus und was muss man „erfüllen“ um dazu zu gehören? Eine Studie gibt dazu Aufschluss.

In Österreich wächst die Vielfalt. Oder, negativer gesehen, die Spaltung nimmt zu, der Zusammenhalt ab. Das ist nicht neu, diese Debatten gab es lange vor der Pandemie, wie Sozialwissenschaftler Rudolf Brettschneider sagt. Er hat mit Demox Research und im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) untersucht, wie es in Zeiten der Pandemie um Zusammenhalt und Spaltung steht, was die Gesellschaft noch zusammen hält, was „die Österreicherinnen und Österreicher“ ausmacht. Der Bericht wurde nun veröffentlicht, die Befragung von 1000 Menschen dafür wurde aber schon im September 2020 durchgeführt.