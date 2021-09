EU-Bauern verschwenden ihr Wasser

Der EU-Rechnungshof übt ungewohnt scharf Kritik am Wasserverbrauch auf den Äckern Europas. Am Dienstag wurde – wieder – ein Bericht dazu veröffentlicht.

Landwirtschaft ist ein Bereich, in dem sehr viel Wasser verwendet wird: Insgesamt ein Viertel des gesamten Verbrauchs geht auf das Konto dieses Sektors. Während Mitteleuropa in Bezug auf Wasser in einer vergleichsweise guten Situation ist, klagen Regionen in Südeuropa bereits heute unter Wassermangel. In Österreich gibt es punktuell Problemzonen, etwa im Waldviertel oder im Marchfeld. Elf Mitgliedsländer haben sich die Prüfer im Detail vorgenommen, in den übrigen Staaten hat sich der EU-Rechnungshof auf Aktenprüfung beschränkt, so auch in Österreich.

Die Prüfung, die am Dienstag veröffentlicht worden ist, hat sich auf die Wassermengen beschränkt, nachdem die Wasserqualität in vergangenen Berichten im Zentrum der Erhebungen gestanden ist.