Wie Thomas Stelzer eine Koalition bilden will

Die Sondierungsgespräche beginnen schon heute. Der erste Gast ist zugleich der aussichtsreichste: die FPÖ.

In Oberösterreich soll es nach der Landtagswahl am Sonntag nun offenbar schnell gehen: „Mein Ziel ist, dass wir zügig eine neue Regierung bilden können, damit die Landsleute rasch Klarheit haben und wir für das Land weiterarbeiten können“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag nach der Gremiensitzung. Noch am selben Tag wurden die Termine für die Sondierungsgespräche vereinbart.