Warum Berlin die beste "Bananenrepublik" der Welt ist

Die Berliner wünschen sich Enteignungen und in den Wahllokalen regiert das Chaos. Und doch ist diese Stadt sehr lebenswert.

In diesen Tagen wird der alte Sechziger-Schlager „Wärst du doch in Düsseldorf geblieben“ in den sozialen Netzwerken weitergereicht und scherzhaft auf Armin Laschet gemünzt, der (noch) in der Staatskanzlei von Düsseldorf regiert, gern als Kanzler nach Berlin wechseln würde, aber im schlimmsten Fall da wie dort ohne Amt und Würden endet. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Aber im Ernst: „Es ist eine gewisse Tragik, wenn man sieht, wie Laschet in eineinhalb Jahren alles verspielt hat. Er war hier ungefährdeter Ministerpräsident“, sagte mir gestern Laschets Biograf Tobias Blasius, einer der besten Kenner des Düsseldorfer Politbetriebs.

Die erste Strophe des besagten Schlagers lautet übrigens: „Gleich als ich ihn kommen sah, dachte ich, was will der da. Was will so ein feiner Mensch, hier auf uns'rer Ranch.“ Während nämlich halb Europa auf den glücklosen „Cowboy“ Laschet starrt, votierten sie auf der „Ranch“ in Berlin für Wildwest-Methoden. In einem geschichtsvergessenen Akt wünschen sich die Hauptstädter, dass große Immobilienkonzerne enteignet werden. Es wird wohl nicht so kommen. Und die Berliner selbst kümmert das Enteignungs-Votum weniger als das Chaos, das am 26. September (wieder einmal) regierte.

Der Berliner muss warten

Beim abendlichen Bier erzählt ein Bekannter, dass er am Wahltag eine Stunde in der Schlange vor dem Wahllokal wartete. Als er sein demokratisches Werk verrichtet hatte, war die Zahl der Wartenden draußen noch einmal doppelt so groß. Der Sitznachbar nickt: anderes Wahllokal, gleiches Problem. An einigen Orten fehlten die Stimmzettel. Szenen wie in einer Bananenrepublik, spotteten deutsche Medien. Eines ist glasklar: Wenn Berlins Landeswahlleiterin nicht zurücktritt, muss es Laschet auch nicht tun.

Aber Jahre der öffentlichen Misswirtschaft haben die Berliner auf diesen Wahltag vorbereitet. Kurzes Selbstplagiat aus dem Jahr 2020: „Die Verwaltung der deutschen Hauptstadt genießt einen zweifelhaften Ruf. Der Berliner muss warten. Manchmal auch auf den Tod, also auf die Sterbeurkunde, deren Ausstellung wochenlang dauern kann.“ Vielleicht liegt darin aber auch eine gute Nachricht: Falls die Berliner Verwaltung beim Enteignen und Vergesellschaften mit dem üblichen Tempo ans Werk gehen würde, wäre der private Immobilienbesitz auf Jahrzehnte hinaus gesichert.

In Berlin regiert eine „Laissez-Faire"-Haltung, die die städtischen Verkehrsbetriebe einmal in einem humorvollen Lied in ein „Is mir egal“ übersetzt haben. Diese Grundhaltung ist ein gewaltiges Problem in Politik und Verwaltung, aber sie ist auch in der Gesellschaft verbreitet und dort ist sie ein großes Glück. Die Berliner sind im Zweifel ein tolerantes Völkchen. Leben und leben lassen. Auch wenn diese Toleranz manchmal in Gleichgültigkeit kippt und mancher Ur-Berliner die These vertritt, dass diese Toleranz eigentlich eine kleine Gemeinheit ist. Man gönnt und schenkt auch den buntesten Vögeln nicht die Aufmerksamkeit, um die sie betteln.

Tschüss Berlin

Aber im Grundsatz gilt hier noch immer, was Preußenkönig Friedrich II. einst diktiert hat: „Jeder soll nach seiner Facon selig werden“. Dem toten „Alten Fritz“ haben sie übrigens seinen Amtssitz nachgebaut. Die Fassade des Berliner Schlosses wurde rekonstruiert. Aber dieses historische Imitieren missfällt. Es passt nicht zu Berlin.

Denn die deutsche Hauptstadt ist zwar vollgestopft mit Geschichte. Sogenannte „lost places“ erzählen von den vielen Irrungen und Wendungen, die sie durchlitten hat. Aber Berlin ist nie zum Museum erstarrt. Der Blick richtet sich im Zweifel nach vorne, nicht in den Rückspiegel. Berlin sei „verdammt dazu, immer zu werden und niemals zu sein“. Das zu Tode gekaute Zitat stammt aus dem Jahr 1921. Sein Autor Karl Scheffler meinte es bitterböse. Aber ich glaube, er hat Berlin das schönste Kompliment gemacht.

In diesem Sinne: Danke fürs Mitlesen. Nach historischen Jahren in Berlin - der Flughafen wurde fertig gebaut! - freue ich mich auf die Rückkehr in die Außenpolitikredaktion nach Wien. In Bälde schreibt hier mein sehr geschätzter Kollege Christoph Zotter.

Tschüss Berlin.