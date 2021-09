PSG gewinnt das Duell der Scheich-Klubs

Paris besiegt Man City 2:0 – und liegt Lionel Messi zu Füßen.

Paris. Die neureichen Scheich-Klubs haben Europas alte Fußballelite endgültig abgehängt, die Titelanwärter in dieser Champions-League-Saison heißen Manchester City (Eigentümer aus Abu Dhabi) und Paris Saint-Germain (Katar), und schon am zweiten Spieltag der Gruppenphase kam es zum direkten Duell. Sieger am Ende eines kurzweiligen Schlagabtauschs im Pariser Prinzenpark war das Starensemble von PSG – ein 2:0-Heimerfolg dank Treffer von Idrissa Gueye und Neuzugang Lionel Messi.

Besonders Messi stand unter Beobachtung. Der Argentinier öffnete mitunter sehenswert das Spiel, in Minute 74 besorgte er dann mit seinem Premieren-Treffer im PSG-Dress den 2:0-Endstand. Standesgemäß per Kunstschuss ins Kreuzeck.

Wenig war auch vom Disput zwischen den PSG-Stars Neymar und Kylian Mbappé zu bemerken. Frankreichs Jungstar soll wegen seiner Wechselabsichten (Real Madrid) in der Mannschaft isoliert sein. Aufgelegt für Neymar hatte Mbappé dennoch, dieser verfehlte allerdings, worauf Gueye überhaupt erst zum Abschluss kam und die frühe Führung erzielte (8.).

Der Torschütze lief mit Verratti und Herrera dann in der Defensive praktisch alle Räume zu, Citys beste Chance vergaben Sterling und Bernardo Silva innerhalb weniger Sekunden mit je einem Lattentreffer – kurios (26.). Fazit: Beide Teams präsentierten sich in beachtlicher Frühform, und das einzigartige Angriffstrio Messi-Neymar-Mbappé deutete an, welche Galavorstellungen noch erwartet werden dürfen.

Gruppe A: RB Leipzig – Club Brügge 1:2, Paris St. Germain – Manchester City 2:0.

Gruppe B: AC Milan – Atlético Madrid 1:2, FC Porto – Liverpool 1:5.

Gruppe C: Ajax Amsterdam – Besiktas Istanbul 2:0, Dortmund – Sporting Lissabon 1:0.

Gruppe D: Schachtar Donezk – Inter Mailand 0:0, Real Madrid (Alaba spielte durch) – Sheriff Tiraspol 1:2.

(red.)