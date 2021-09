Sondieren in Oberösterreich: FPÖ verlangt von ÖVP Klartext

Er sei „kein Jobhopper“, sagt FPÖ-Chef Haimbuchner vor den Verhandlungen über eine Neuauflage von Schwarz-Blau in Oberösterreich.

Bei der am Sonntag geschlagenen oberösterreichischen Landtagswahl war es erstmals möglich, Vorzugsstimmen auch auf der Landesliste zu vergeben. Erhalten haben davon die meisten die jeweiligen Parteichefs In absoluten Zahlen wurde Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) Vorzugsstimmen-Kaiser, gefolgt von FPÖ-Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner.Die beiden trafen sich heute, Mittwoch, bereits zum ersten Sondierungsgespräch über eine mögliche Neuauflage von Schwarz-Blau im Land.

Konkret erhielt Szelzer 128.227 Vorzugsstimmen über die Landesliste. Zudem bekam er 8718 über die Wahlkreisliste - hier könnte es sich aber auch um Wähler handeln, die auf der Landesliste ebenfalls seinen Namen angekreuzt haben.

Haimbuchner konnte 72.154 Vorzugsstimmen auf sich vereinen. Hinzu kommen 9900 im Wahlkreis - was deutlich mehr ist als 2015, als er 5570 erhalten hat. SPÖ-Spitzenkandidatin Landesrätin Birgit Gerstorfer erhielt 36.171 namentliche Nennungen (plus 3409 auf der Wahlkreisliste), Grünen-Chef Landesrat Stefan Kaineder 33.911 plus 2751 regionale Vorzugsstimmen. Sein Antreten bei der Landtagswahl bescherte MFG-Spitzenkandidat Joachim Aigner 7124 direkte Stimmen (plus 1418), während der Frontmann der Neos, Felix Eypeltauer, über 6657 (plus 1278 regional) verfügt.

"Wir haben die Ressorts sehr ordentlich geführt"

Auf die Regierungsverhandlungen, die Stelzer heute, Mittwoch, begonnen hat, haben die Vorzugsstimmen freilich keinen direkten Einfluss. Fest steht dessen ungeachtet nämlich: Der Landeschef und Wahlsieger will die neue Regierung so rasch wie möglich bilden. Ähnlich klar gab sich auch sein bisheriger freiheitlicher Stellvertreter Manfred Haimbuchner mit dem er die ersten Verhandlungen führte: Er sei kein "Jobhopper" und er erwarte sich eine klare Aussage der ÖVP, mit wem sie eine Koalition anstrebe, betonte der FPÖ-Obmann.

Und er hielt fest: "Wir haben die Ressorts sehr ordentlich geführt". Daher handele es sich bei dem Gespräch am Mittwoch um keine "erste Kennenlern-Runde". Es liege "nun an der ÖVP kundzutun, mit wem sie intensive Verhandlungen führen wolle", so Haimbuchner.

