Stelzer erhält die meisten Vorzugsstimmen – und sucht Partner

Der Landeschef will rasch eine neue Koalition bilden. Als erstes spricht er darüber mit der FPÖ, danach folgen SPÖ und Grüne. Die Termine mit Neos und MFG stehen noch aus.

Bei der am Sonntag geschlagenen oberösterreichischen Landtagswahl war es erstmals möglich, Vorzugsstimmen auch auf der Landesliste zu vergeben. Erhalten haben davon die meisten die jeweiligen Parteichefs In absoluten Zahlen wurde Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) Vorzugsstimmen-Kaiser, gefolgt von FPÖ-Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner. Konkret erhielt Szelzer 128.227 Vorzugsstimmen über die Landesliste. Zudem bekam er 8718 über die Wahlkreisliste - hier könnte es sich aber auch um Wähler handeln, die auf der Landesliste ebenfalls seinen Namen angekreuzt haben.

Haimbuchner konnte 72.154 Vorzugsstimmen auf sich vereinen. Hinzu kommen 9900 im Wahlkreis - was deutlich mehr ist als 2015, als er 5570 erhalten hat. SPÖ-Spitzenkandidatin Landesrätin Birgit Gerstorfer erhielt 36.171 namentliche Nennungen (plus 3409 auf der Wahlkreisliste), Grünen-Chef Landesrat Stefan Kaineder 33.911 plus 2751 regionale Vorzugsstimmen. Sein Antreten bei der Landtagswahl bescherte MFG-Spitzenkandidat Joachim Aigner 7124 direkte Stimmen (plus 1418), während der Frontmann der Neos, Felix Eypeltauer, über 6657 (plus 1278 regional) verfügt.

Auf die Regierungsverhandlungen, die Stelzer heute beginnen wird - ab 13:30 Uhr kommt er mit seinem bisherigen Koalitionspartner, der FPÖ, zusammen - haben die Vorzugsstimmen freilich keinen direkten Einfluss. Nach dem Treffen mit den Freiheitlichen, wird der Landeschef mit SPÖ und Grünen Gespräche führen. Die Termine mit Neos und MFG werden erst fixiert.

Fest steht: Stelzer will die neue Regierung so rasch wie möglich bilden. Präferenzen hat er bisher nicht geäußert - aber die Fortsetzung der schwarz-blauen Koalition gilt auch wegen der nur knappen schwarz-grünen Mehrheit im Landtag als recht wahrscheinlich. Als ihm wichtige Inhalte der nächsten Koalition nannte der Landeshauptmann Pandemie-Bekämpfung, Industriestandort und Klimaschutz.

Fest steht außerdem: Der FPÖ-Vorstand hat sich am Dienstagabend zur Nachbesprechung der Wahl getroffen. Über den Ausgang der Sitzung informieren wollten die Freiheitlichen erst heute, Mittwoch.

(APA/Red.)