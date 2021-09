MFG im „Report": Ein Bild von seltener Unklarheit

Wer sagt die Wahrheit? Die Statistik und Leiter der Intensiv-Stationen? Oder einzelne, die bei MFG-Mann Aigner anrufen? Ein kühles Interview im ORF-„Report" zeigt die Diskrepanzen der neuen Partei auf.

Wie ist das jetzt mit MFG, der neuen Partei im oberösterreichischen Landtag? Impf-Skeptiker oder Impfzwang-Gegner? Corona-Leugner oder Maßnahmen-Kritiker? Querdenker oder Denker? Rechtsstaat-Verteidiger oder Staatsverweigerer? Menschen, Freiheit, Grundrechte - der Name hinter dem Kürzel MFG ist die Leinwand, auf die wohl auch viele der mittlerweile über 4700 Mitglieder ihr eigenes Gemälde malen. Im ORF- „Report" am Dienstagabend zeigte sich: Diese Bilder müssen nicht unbedingt zusammenpassen. Susanne Schnabel förderte im Interview mit dem oberösterreichischen Landesobmann von MFG, Joachim Aigner, einige Ungereimtheiten zutage.

Als Parteimitglied müsse man nicht ungeimpft sein, das sei „keine Voraussetzung“, erklärte Aigner. So weit, so dem Parteinamen entsprechend nachvollziehbar. Jeder solle nach seinen Vorstellungen leben können. Man wolle keinen Zwang zur Impfung. Es werde durch die G-Regelungen gesellschaftlicher Druck ausgeübt und „über lang oder kurz lässt man sich dann eventuell auch injizieren“, sagt Aigner. Eine Wortwahl, die man nach fast ein Jahr Impfkampagne zum ersten Mal hört - sich injizieren lassen. Über die Wirkung von Semantik auf den Zuseher lässt sich diskutieren - aber über Fakten?

Wie deutlich sich MFG von Fakten und Rechtsstaat wegbewegt, legten die Fragen von Schnabl in der nächsten Passage offen. Dass die Partei jegliche Corona-Maßnahmen ablehne, nennt Schnabl „faktenwidrig“. Sie verwies auf den Intensiv-Mediziner Christoph Wenisch, der vor zwei Wochen im „Report" erzählte, dass alle seine Patienten ungeimpft seien. „Glauben Sie auch das nicht?“ fragte die Moderatorin.

„Interessante Information“ war die trockene Antwort von Aigner. Man fordere immer Zahlen und Daten, um das auch offen diskutieren zu können. Es würden sich immer wieder Mitarbeiter von Mitarbeiterinnen melden, die ihm sagen würden, es lägen Geimpfte und Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Ein Fakt, den weder Schnabl noch sonst jemand infrage stellen würden. Doch die Moderatorin hakte nach und stellte Aigner auf die Probe: Diese Leute, die ihn persönlich anrufen, würden Aginer natürlich sagen, „über 90 Prozent sind ungeimpft?“ Aigner: „Es hält sich in etwa die Waage“. Schnabl: „Das sind Informationen, die nur Sie haben“. Ob Aigner Intensivmediziner wie Wenisch also der Lüge bezichtige? „Nein, die bezichtige ich nicht der Lüge. Wir fordern, dass alle Daten, alle Informationen offen gelegt werden. (...) Dann kann man sich auch in der Öffentlichkeit ein Bild davon machen.“ Er habe lediglich Gespräche mit Menschen wiedergegeben, die ihm das berichten würden.

Es gibt tatsächlich ein Zahlenproblem. Wie viele Menschen, die mit Covid im Krankenhaus liegen, geimpft oder eben nicht geimpft sind, ist nicht auf leicht zugänglichen Dashboards ersichtlich. Doch immer wieder werden Zahlen vom Gesundheitsministerium veröffentlicht, die Rückschlüsse erlauben. Die jüngsten Daten zeigen, dass etwa 89 Prozent auf Covid-Intensivstationen nicht vollständig geimpft sind.

Will man dem Rechtsstaat vertrauen?

Und weiter geht's zur nächsten Diskrepanz: „Den Rechtsstaat kann man und soll man und darf man nicht infrage stellen“, erklärte Aigner. Entscheidungen des Verfassungsgerichts würden akzeptiert. „Infrage stellen wir nur die Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte der Österreicherinnen und Österreicher“, sagte Aigner.

Er verwies auf die vielen Verordnungen, die vom Verfassungsgericht aufgehoben wurden. Ein Punkt, den man nachvollziehen kann. Schnabl zitierte das Parteiprogramm: „Das Gehorsamdenken im Öffentlichen Dienst ist gänzlich zu beseitigen“ Sei das ein Aufruf zum Amtsmissbrauch? Solle die Polizei nicht mehr die 3G-Pflicht kontrollieren? Aigner erwiderte etwas umständlich: „Es geht darum, dass nicht generell Ungehorsam geübt wird, sondern der Demonstrationspflicht gefolgt wird.“ Es sei jeder verpflichtet, für das Volk einzustehen und sich nicht blind an die Weisungen von oben zu halten.

Also die Regeln des Staates nicht zu befolgen, auch bevor es ein Urteil des Verfassungsgerichts gibt? Ist hier die Reihenfolge nicht etwas bedenklich? „Ob jemand sich entscheidet, sich an eine Verordnung zu halten oder nicht, ist jedem seine Verantwortung, seine Eigenverantwortung. Solange die Verordnung gültig ist, ist sie einzuhalten. Wenn nicht, auf eigenes Risiko“. Und so malt MFG weiter an einem Bild, dessen Inhalt sich noch nicht endgültig erahnen lässt.

>> Interview in der ORF-TVthek