Wer Anerkennung sucht, wird sie nicht finden

Was unterscheidet Topmanager und Spitzensportler von normalen Bürgern? Die Einstellung natürlich. Eine Studie liefert interessante Details.

Erfolg ist (auch) Einstellungssache – soweit das erste, noch erwartbare Ergebnis der von Marketagent in Zusammenarbeit mit Leitbetriebe Austria und Sports Selection durchgeführten Studie „It’s all about success“.

Erhellender sind vier Details, für die Einstellungen von 500 „Normalbürgern“ denen von 35 Topmanagern und 31 Spitzensportlern gegenübergestellt wurden: