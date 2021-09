Wien, Niederösterreich und Burgenland werden wohl doch mit den anderen Bundesländern am 26. Oktober mit dem Klimaticket starten.

Das Vorpreschen von Leonore Gewessler hatte mancherorts für Empörung gesorgt: Die Verkehrsministerin war Mitte August mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, das Klimaticket starte am 26. Oktober. Allerdings vorerst ohne Wien, Niederösterreich und Burgenland. Denn die Verhandlungen mit den drei östlichen Bundesländern der VOR-Region waren zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Vertreter der drei Bundesländer und des Verkehrsbundes VOR reagierten irritiert, doch Animositäten dürften so weit überwunden sein: Am morgigen Donnerstag tritt die Klimaschutzministerin Gewessler gemeinsam mit den Landeshauptleuten der drei Bundesländer, Johanna Mikl-Leitner, Michael Ludwig und Hans-Peter Doskozil vor die Presse, um über den „Verhandlungsstand in der Ostregion rund um das Klimaticket“ zu informieren.

Die Verhandlungen dürften abgeschlossen sein, wie die Zeitung „Heute“ berichtet. Das ehemalige 1,2,3-Ticket, das nunmehr Klimaticket genannt wird, soll auch im Osten erhältlich sein, und zwar noch heuer. Ob sich der Start gemeinsam mit den anderen sechs Bundesländern, wo das Bundesticket bereits ab 1. Oktober erhältlich sein wird, ist fraglich.

Auch die Preisgestaltung dürfte fix sein: So werden Niederösterreich und das Burgenland eine Region, wo man künftig mit einem Jahresticket um 550 Euro alle Öffis nutzen kann. Wer auch in Wien fahren möchte, der der muss zusätzlich das Jahresticket der Bundeshauptstadt um 365 Euro kaufen. Für Penderl nach und aus Wien wird dies also um 915 Euro möglich sein.

Zudem wird die gesamte Ostregion beim österreichweiten Klimaticket um 1.095 Euro dabei sein.

(red.)