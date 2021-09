Balmain marschiert zum Jubiläum auf

(c) REUTERS (STEPHANE MAHE)

Das Modehaus Christian Dior gab mit einer farbenfrohen Kollektion den Startschuss für die französische Fashion Week. Danach feierte Balmain zum 10-jährigen Jubiläum von Chefdesigner Oliver Rousteing mit einer Schar von Supermodels.

Die Prêt-à-Porter-Schauen, die seit Montag in Paris zu sehen sind und noch bis zum 5. Oktober laufen, fühlen sich beinahe an wie vor Corona: Fast die Hälfte aller teilnehmenden Modehäuser präsentiert wieder physische Shows - so viele wie schon lange nicht mehr. Kenneth Ize gab mit einer farbenfrohen Kollektion den Startschuss für die Fashion Week. Dienstagmittag folgte die Show vom Modehaus Christian Dior im Jardin des Tuileries - und die sorgte für weitere besondere Momente.

Christian Dior

Dior Frühjahr/Sommer 2022 Dior (Frederique Dumoulin)

Die Künstlerin Anna Paparatti hatte dafür ein überdimensionales Spielbrett mit treppenartig angeordneten Feldern entworfen, das auf der Mitte des Laufstegs aufgebaut war. Am Anfang der Show stellten sich die Models dort auf und zogen der Reihe nach ein Feld weiter. Eine originelle Darstellung, die Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri unter das Motto "Il gioco del nonsense" (Spiel des Absurden) stellte. Für ihre Entwürfe ließ sie sich von ihrem Vorgänger Marc Bohan und den 60er-Jahren inspirieren. So entstand ein für Dior völlig neuer Look: knappe Mini-Röcke und kurze, A-förmig geschnittene Kleider, knallige Farben und feminine Babies-Riemchen-Schuhe.

Balmain

Balmain Frühling/Sommer 2022 Reuters

Während ihr Mann Nicolas Sarkozy noch auf sein Urteil wegen illegaler Wahlkampffinanzierung wartete, flog Carla Bruni über den Catwalk von Balmain. Mit dabei hatte sie einige alte Kolleginnen (Naomi Campbell, Natalia Vodianova, Milla Jovovich, Lara Stone, Karen Elson u.m.). Balmain feierte das 10-jährige Jubiläum von Chefdesigner Oliver Rousteing.

(APA/dpa)