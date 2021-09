Die Abtrünnigen erobern Fußball-Europa

Sheriff Tiraspol ist die Sensation der Gruppenphase. Ein Underdog aus Transnistrien und ein politischer Spielball, umwoben von Geheimdiensten und dubiosen Geldgebern.

Madrid/Wien. Will man als moldauischer Fußball-Meister in die große Uefa Champions League, gilt es erst einmal alle vier Qualifikationshürden (mit Hin- und Rückspiel also acht Partien) zu meistern. Im Falle von Sheriff Tiraspol waren diese vier Runden auch noch gespickt mit Roter Stern Belgrad und Dinamo Zagreb, den Aushängeschildern des Balkan-Fußballs. Sheriffs Durchmarsch in die Gruppenphase der Königsklasse war schon allein deshalb eine Sensation.