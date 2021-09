In Sevilla regiert nun der Zappel-Philipp

In Rossinis „Barbiere di Siviglia“ macht Regisseur Herbert Fritsch mit körperbetontem Klamauk aus Menschen wieder Schablonen, die Handlung verflüchtigt sich dabei weitgehend. Juan Diego Flórez kehrt als virtuoser Almaviva glanzvoll in sein altes Fach zurück.

Repertoiretauglich ist das wohl. Und die Grundidee hat sogar etwas Verlockendes: ein „Barbiere“ in bunten Rokokokostümen und, bis auf eine zitathafte Leiter gegen Ende, ganz ohne Requisiten. Als Bühnenbild dienen einzig nicht minder bunte, transparente Hänger, die Gassen bilden, wenn sie nicht mit ständigem Hin und Her, Auf und Ab beschäftigt sind: Das erzeugt immer neue Farbwerte bis hin zum trüben Dunkel, teils durch wechselnde Überlagerung, teils durch diverses Scheinwerferlicht. Schon zur Ouvertüre läuft eine Art Bildschirmschoner, als würden Mondrian-Gemälde lebendig. Dazu kommen Schattenspiele der trippelnden, stapfenden, tänzelnden Protagonisten. Die haben sich dann nämlich vor allem in szenischem Geblödel zu ergehen, sie schneiden Gesichter, fuchteln herum, legen Disco-Moves aufs Parkett: Dergleichen können Einspringer wohl leicht improvisieren … Mit der Neuinszenierung von Gioachino Rossinis „Barbiere di Siviglia“ durch Herbert Fritsch verhält es sich nämlich genau wie mit Hugo von Hofmannsthals „Turm“ – nur umgekehrt. Als Hofmannsthal im kleinen Kollegenkreis sein grüblerisch verrätseltes Drama vorgelesen hatte, blieben zunächst alle stumm, bis Franz Molnár endlich in die ratlose Stille hinein rief: „Niveau hat das ja nicht sehr viel. Aber so ein Reißer!“ – Bei diesem „Barbiere“ müsste das ironisch ins Gegenteil verkehrte Urteil lauten: Von Klamauk kann ja keine Rede sein – aber was für ein Tiefgang!