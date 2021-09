Amazon bastelt an der digitalen Haushaltshilfe

via REUTERS

Der Digitalkonzern präsentierte seinen ersten Haushaltsroboter. Geschirrspüler ausräumen kann er leider nicht.

Die Zukunft rückt näher: „Wir glauben, dass in fünf bis zehn Jahren jeder Haushalt mindestens einen Roboter haben wird“, sagte Dave Limp, Leiter der Hardwaresparte bei Amazon. Da will der Internetriese natürlich vorn mit dabei sein und präsentierte am Dienstagabend (Ortszeit) seinen ersten Haushaltsroboter. „Astro“ ist mit dem Sprachassistenten Alexa ausgestattet. Er hat einen Bildschirm, kann seine Umgebung mit Kamera und Mikrofon erfassen und bewegt sich auf Rädern durch das Haus oder die Wohnung.

Die Haushaltshilfe aus Fleisch und Blut wird „Astro“ vorerst aber nicht ersetzen. Derzeit kann das Gerät hauptsächlich zur Kommunikation und als eine Art mobile Sicherheitsanlage eingesetzt werden. Er kann ältere Familienangehörige durch das Haus begleiten und hat einen Getränkehalter. Amazon-Hardware-Chef Limp testet den Roboter nach eigenen Angaben seit rund einem Jahr in seinem Haus. „Ich kann ihm sagen: Finde meine Frau!“ Daraufhin bringe Astro ein in den Halter gestecktes Getränk zu ihr. An den USB-C-Stecker könnten auch kleine Geräte angeschlossen werden – beispielsweise eine Maschine, die Hundeleckerlis auswerfen kann. Geschirrspüler ausräumen oder Wäsche waschen geht noch nicht.

Kein Zugang für die Polizei

Um nützlich zu sein, müsse der Roboter die Gesichter der Bewohner kennen und wiedererkennen. Amazon betonte, dass man Vorkehrungen getroffen habe, damit von der fahrenden Kamera keine Gefahr für die Privatsphäre ausgehe. Damit trat Limp der Sorge entgegen, dass die Roboter mit richterlichem Beschluss zur Überwachung bei Ermittlungen angezapft werden könnten. „Wir würden der Polizei nie Zugang zu dem Gerät geben.“ Auch Aufnahmen seien nur für die Nutzer verfügbar. Die Daten, die für die Navigation durch ein Zuhause nötig sind, würden komplett auf dem Gerät verarbeitet und gingen nicht in die Cloud. Der Nutzer könne auch Räume festlegen, die Astro nicht betreten dürfe. „Es gibt Gründe dafür, dass es Türen gibt – und Astro kann keine Türen öffnen“, sagte Limp.

Er selbst schaue mithilfe des Geräts zum Beispiel von unterwegs, ob seine Hunde aufs Sofa springen, wenn keiner zu Hause ist. Die Kamera des Roboters kann auf eine Höhe von gut einem Meter ausfahren, damit sie auch über Möbelstücke blicken kann. Vor einem Jahr sei Astro noch oft gegen Wände gefahren und habe sich von Spiegeln verwirren lassen, sagte Limp. Inzwischen klappe die Navigation durch das Haus viel besser. Es seien permanente komplexe Berechnungen notwendig, damit der Roboter Hindernisse erkennt und zum Beispiel nicht eine Treppe hinunterfällt.

Arme in weiter Ferne

Amazon will seinen Haushaltsroboter „Astro“ zunächst ausgewählten Nutzern zum Preis von rund 1000 Dollar (856 Euro) zur Verfügung stellen. Amazon-Manager Limp sagte, es werde zehn oder 20 Jahre dauern, bis man für den Haushalt Roboter bauen werde, die Treppen nutzen können und Arme haben. „Arme kann man heute nicht wirklich lösen“, sagte er. „Astro“ ist übrigens keine „Alexa auf Rädern“: Der Roboter spricht nicht selbst mit den Nutzern. Bei Bedarf könne einer von Amazons „Echo“-Lautsprechern einspringen.

((APA/dpa/red.))