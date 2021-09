Europas Fußball im Visier von Hedgefonds

Nicht nur Milliardäre kaufen sich in den beliebtesten Sport der Welt ein, zunehmend sind es auch alternative Investmentvehikel. Sie verfolgen dabei ganz unterschiedliche Methoden.

Alternative Investmentfirmen schwimmen im Geld. Und weil sie nicht wissen, was damit anstellen, stecken sie es immer öfter in den beliebtesten Sport der Welt: Fußball. Sie wandeln damit auf den Spuren von Milliardären, von Petrodollars aus dem Nahen Osten und einer Reihe chinesischer Käufer, die sich in den letzten 20 Jahren im Fußball eingekauft haben. Die jüngste Welle kommt nun aus dem Bereich Private Equity. Erst am 23. September wurde bekannt, dass 777 Partners aus Miami den FC Genua, das älteste Fußballteam Italiens, gekauft hat.

Viele der Gesellschaften leihen sich sogar Geld, um berühmte Klubs über Wasser zu halten. Andere haben Medienrechte oder einen Stall aus kleineren Teams zusammengekauft oder Anteile an Klubs in Schieflage. Wieder andere stecken Geld in eine ganze Liga.