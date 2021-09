15 Jahre SOS-Kinderdorf in Wien: „Familien erhalten“

Die Wien-„Filiale“ der Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf feiert dieser Tage ihren (erst) 15. Geburtstag. Neuer Schwerpunkt: das Zusammenbleiben von Familien absichern.

Herman Gmeiner (1919 – 1986) baute 1949 in Imst in Tirol das erste SOS-Kinderdorf. Die Uridee, Waisenkindern eine familiäre Umgebung mit „Müttern“ und „Geschwistern“ zu vermitteln, sollte sich zu einer weltweiten Organisation entwickeln. Umso erstaunlicher ist es, dass es in Wien erst seit 15 Jahren eine „Niederlassung“ von SOS-Kinderdorf gibt. Aber: Diese ist zuletzt rasch gewachsen. Nun, zum Geburtstag, setzt man einen Schwerpunkt: Das Auseinanderbrechen in Not geratener Familien soll verhindert werden.

Da die Kinderdorf-Idee lange Jahre durchaus wörtlich zu nehmen war, da man also tatsächlich auf dorfähnliche Strukturen setzte, war es anfangs keineswegs klar, ob sich dieses Konzept auf eine Millionenstadt übertragen lässt. So gab auch der Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Wien, Clemens Klingan, am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz zu: „Es war keine Liebe auf den ersten Blick.“

Und Georg Papai, der SPÖ-Bezirksvorsteher von Floridsdorf, dem Gründungsbezirk der SOS-Zweigstelle in der Bundeshauptstadt, erklärte, es sei im Jahr 2006 nur „zaghaft“ losgegangen. Nämlich mit gerade einmal einer Familie mit drei Kindern.

Mittlerweile gibt es etliche Kinderdorf-Familien und Wohngruppen in angemieteten Wohnungen – „Tür an Tür mit anderen Wiener Familien“, wie Papai betont. 250 Kinder und Jugendliche leben aktuell in Wien in einem solchen SOS-Zuhause. Österreichweit waren es im Vorjahr fast 1400.

Tausende Kinder von Eltern getrennt

Der Bedarf an derartigen Betreuungsformen ist hoch. 13.000 Kinder leben bundesweit nicht bei ihren Eltern, davon 4000 in Wien. Das seien „sehr hohe“ Zahlen „und eindeutig zu viel“, so SOS-Wien-Geschäftsführer Klingan. Weiter: „Egal, was in einer Familie vorgefallen ist, die Eltern bleiben die Eltern und immer ein Teil des Lebens ihrer Kinder.“ So gesehen wolle man präventiv mehr tun, um zu verhindern, dass Familien auseinanderbrechen.

Letzteres kann viele Gründe haben. Zum Beispiel: Arbeitslosigkeit, Delogierung, Armutsgefährdung, Krankheiten, Beziehungskrisen oder etwa Überforderung alleinerziehender Elternteile.

Abhilfe schaffen soll eine Verdopplung der mobilen Betreuung. Diesen Herbst nimmt ein zweites mobiles Betreuer-Team die Arbeit auf. Künftig sollen jährlich 60 Familien in 16 Wiener Bezirken erreicht werden.

Dieser Ansatz wird von der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien unterstützt. Und zu einem Gutteil aus öffentlichen Geldern finanziert. Dazu meinte am Mittwoch Jugendstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos): „Mir ist es sehr wichtig, Kindern, die in Not geraten sind, direkt und schnell zu helfen, und da ist das SOS-Kinderdorf ein überaus verlässlicher Partner der Stadt Wien.“

Außerdem startet ein Pilotprojekt: das Eltern-Kind-Wohnen. Im Fokus stehen dabei Eltern, die in einer schweren Krise sind – Eltern, denen das Kind bzw. die Kinder eigentlich abgenommen werden müsste(n). Um dies zu vermeiden, will man ganze Familien „aus ihrem Sozialraum herauslösen“, wie Klingan erklärt. Diese Familien ziehen dann in eine Wohnung von SOS-Kinderdorf, werden dort zwei Jahre begleitet und übersiedeln danach (nach Erreichung vorher festgesetzter Ziele) in eine neue, eigene Wohnung, bei deren Suche die Betreuer mithelfen.

Nicht nur Kinder, die durch die Hilfsorganisation unterstützt werden, sondern auch andere, die dies brauchen, haben übrigens die Möglichkeit das SOS-Kinderdorf-Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzusuchen.

ZAHLEN:

1.178.200 Personen nahmen 2020 weltweit SOS-Unterstützung oder Betreuung in Anspruch. Die seit 1949 bestehende Hilfsorganisation sorgt für Kinder und Jugendliche in 137 Ländern. Mehr als 550 Kinderdörfer werden derzeit betrieben. Bei SOS-Kinderdorf Österreich stammen 67 Prozent der Mittel aus „betrieblichen Einnahmen“ (z. B.: Tagsätze, die öffentlich finanziert werden) und 29 Prozent aus Spenden.