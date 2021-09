Die Zitrus-Show als letzte Chance für Armin Laschet

(c) APA/AFP/Volker WISSING/FDP/Instagram/VOLKER WISSING (VOLKER WISSING)

Das Foto, das die deutsche Polit-Landschaft in Aufregung versetzte.

Nach der Aufregung um ein von Grünen und FDP gepostetes Bild auf Instagram beginnen die Gespräche mit den Großen.

Es war Dienstag, kurz vor Mitternacht, als jenes Foto online ging, das nun die deutsche Polit-Szene beschäftigt. Darauf drei Männer und eine Frau vor einer weißen Wand, eine offene Tür ist auch zu sehen und zwei Kabel, die aus der Decke kommen.

Die vier Menschen, die da in die Smartphone-Kamera blicken, schicken sich an, das Land umzubauen. Alles soll anders werden – auch das illustriert dieses Foto, das die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck auf der einen Seite sowie die FDPler Christian Lindner und Volker Wissing auf der anderen gleichzeitig in der Nacht auf ihre Instagram-Konten hochgeladen haben. Dazu der Text: „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“