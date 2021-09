Krankheit, vorzeitiger Tod, Umwelt- und Infrastrukturschäden summieren sich in Europa auf bis zu 432 Milliarden Euro.

Wieviel Kosten fallen in der Industrie an, die in keiner Bilanz aufscheinen? Von dieser Fragestellung sind die Experten der Umweltagentur der Europäischen Union (EEA) ausgegangen. Die aktualisierte Antwort darauf wurde nun veröffentlicht. Demnach lagen die externen Kosten 2017 zwischen 277 und 432 Milliarden Euro. Diese Summe entspricht etwa zwei bis drei Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts. „Das bedeutet nicht, dass sich diese Zahlen ergeben hätten, wenn wir mit Daten von 2021 gearbeitet hätten“, sagt Juan Calero, einer der Projektleiter in der EEA. „Aber die von 2017 sind die neuesten, die uns zur Verfügung gestanden sind.“